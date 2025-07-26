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توقيف 90 سوريًّا لتجوّلهم بطريقة غير شرعية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوقفت وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات في مناطق: القرعون وخربة قنافار – البقاع الغربي، جب فرح، كفر مشكي، ضهر الأحمر، الوادي، كوكبا وراشيا الوادي – راشيا، وبريح – الشوف، 90 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في مدينة طرابلس المواطن (ز.س.) لإطلاقه النار باتجاه أشخاص وإصابتهم ومحاولته سلبهم.
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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