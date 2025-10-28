المركزية- أوقفت فصيلة الضنية في قوى الأمن الداخلي 5 أشخاص و3 آليات في محلة داريا الواقعة ضمن نطاق بلدة عاصون، خلال دورياتها التي تقوم بها لملاحقة وتوقيف المخالفين لقرار منع الصيد البرّي في لبنان.

وكانت القوى الأمنية قد أوقفت في الآونة الأخيرة، وبشكل شبه يومي، عدداً من الأشخاص الذين خالفوا القرار المذكور، في منطقة تعد واحدة من أبرز مناطق الصيد البرّي في الضنية، وتشكل عنصر جذب لهواة هذا النوع من الصيد.