صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 6 /4 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زقاق البلاط – بيروت المواطنين (ر.ع.) و(س.ع.) و(ا.م.) لتورطهم بالتاريخ نفسه في إشكال تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى وفاة والدة الأخير، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية بتاريخ 7 /4 /2025 في منطقة الباشورة - بيروت المواطن (ن.ع.) لإطلاقه النار على أحد المواطنين وإصابته.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.