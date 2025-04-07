Apr 7, 2025 10:23 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

توقيف 4 مواطنين في زقاق البلاط والباشورة

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 6 /4 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة زقاق البلاط – بيروت المواطنين (ر.ع.) و(س.ع.) و(ا.م.) لتورطهم بالتاريخ نفسه في إشكال تخلله إطلاق نار، ما أدى إلى وفاة والدة الأخير، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية بتاريخ 7 /4 /2025 في منطقة الباشورة - بيروت المواطن (ن.ع.) لإطلاقه النار على أحد المواطنين وإصابته.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o