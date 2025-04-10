Apr 10, 2025 1:36 PMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

توقيف 3 أشخاص في عيحا مرج التوت – راشيا ضمن إطار مكافحة التهريب

المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار مكافحة التهريب عبر الحدود اللبنانية – السورية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في خراج بلدة عيحا مرج التوت – راشيا المواطن (و.ح.) لإقدامه مع آخرين على تهريب أسلحة وذخائر من الداخل السوري، بعد إصابته جراء تبادل إطلاق النار مع الدورية.
على أثر ذلك، نفذت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش عملية دهم في البلدة، وأوقفت المواطنَين (و.ط.ح.) و(ز.ح.) وضبطت أسلحة حربية وأعتدة عسكرية وكمية من الذخائر.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o