Apr 8, 2025 4:14 PMClock
عدل وأمن
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الجيش: توقيف 17 ضمن إطار التدابير الأمنية

المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تقوم بها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت 16 شخصًا وفقًا لما يلي:
•    دهم منازل مطلوبين في قب الياس – زحلة وتوقيف المواطنين: (ع.ع.)، (ف.ي.)، (ب.ي.)، (ق.ي.)، (خ.ي.)، لإطلاقهم النار سابقًا أثناء إشكالات متفرقة، ما أدى إلى مقتل شخصَين وإصابة آخرين بجروح.
•    دهم منازل مطلوبين في منطقة الحوش – صور وتوقيف المواطن (ح.ح.) وضبط مسدس حربي وكمية من الذخائر.
•    توقيف 10 سوريين في بلدة القلمون – الشمال لدخولهم الأراضي اللبنانية خلسة.
كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة الفرزل – زحلة المواطن (ح.م.) لإطلاقه النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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