Jul 15, 2025 1:10 PMClock
عدل وأمن
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توقيف 144 سوريًّا لتجوّلهم بطريقة غير شرعية

المركزية - أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان الى ان "وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات نفذت عمليات دهم في مناطق فالوغا – بعبدا وبقعاتا والسمقانية – الشوف، وأوقفت 144 سوريًّا لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، والمواطن (ن.ب.) لاعتراضه عمل عناصر الجيش.

كما نفذت دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم وأوقفت 4 مواطنين وفقًا لما يلي:

•    دهم في منطقة غاليري سمعان – بعبدا، وتوقيف المواطن (ع.م.) لارتكابه جرائم مختلفة منها: الاتجار بالأسلحة، إطلاق النار، تهديد أشخاص وفرض خوات، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزته.

•    دهم منازل مطلوبين في بلدة كفررمان – النبطية، وتوقيف المواطنين (غ.ا.) و(ج.ض.) و(ع.ض.)، لإطلاقهم النار وافتعالهم إشكالات، وضبط أسلحة وذخائر حربية في حوزتهم.

كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية بعد عملية رصد ومطاردة في منطقة رأس أسطا – جبيل أحد المواطنين لقيادته سيارة مسروقة.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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