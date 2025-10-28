4:14 PMClock
عدل وأمن
توقيف مواطنَين لارتكابهما جرائم مختلفة

المركزية- صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح – بعبدا المواطن (ا.م.) لارتكابه جرائم مختلفة: السرقة والسلب بقوة السلاح، إطلاق النار، فرض خوات، افتعال إشكالات، تعاطي المخدرات. 
كما أوقفت دورية أخرى في منطقة برج البراجنة - بعبدا المواطن (ع.ع.) لإطلاقه النار وافتعاله إشكالات، وضبطت في حوزته مسدسًا حربيًّا.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

 

