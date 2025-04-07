صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 7 /4 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل – البقاع المواطن (ع.ب) لإقدامه على خطف سوريين.
كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة العبودية - الشمال المواطنين (ز.ع) و(أ.د) و(ع.س) لإقدامهم على تهريب سوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية، وضبطت 3 آليات نوع فان كانت تُستعمل في عمليات التهريب.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
Apr 7, 2025 4:49 PM
عدل وأمن
توقيف مواطنين متهمين بخطف وتهريب سوريين.. وهذا ما تم ضبطه
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: