صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 7 /4 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل – البقاع المواطن (ع.ب) لإقدامه على خطف سوريين.

كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة العبودية - الشمال المواطنين (ز.ع) و(أ.د) و(ع.س) لإقدامهم على تهريب سوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية، وضبطت 3 آليات نوع فان كانت تُستعمل في عمليات التهريب.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.