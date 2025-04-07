Apr 7, 2025 4:49 PMClock
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توقيف مواطنين متهمين بخطف وتهريب سوريين.. وهذا ما تم ضبطه

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 7 /4 /2025، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الهرمل – البقاع المواطن (ع.ب) لإقدامه على خطف سوريين.
كما أوقفت وحدة من الجيش في منطقة العبودية - الشمال المواطنين (ز.ع) و(أ.د) و(ع.س) لإقدامهم على تهريب سوريين إلى داخل الأراضي اللبنانية، وضبطت 3 آليات نوع فان كانت تُستعمل في عمليات التهريب.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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