أعلنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أنها ألقت القبض على منفذ عمليات سطو على صيدليات ومطاعم.

وجاء في البيان: "أقدم شخص مجهول يرتدي خوذة على رأسه، بتنفيذ عدة عمليات سلب بقوة السلاح طالت عدد من الصيدليات ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وأحد المطاعم في بيروت، كما أقدم خلال تنفيذ إحداها على إطلاق النار على صاحبة صيدلية في محلة جسر الواطي.

على الفور أعطيت الأوامر لقطعات قوى الأمن الداخلي بغية تحديد هوية الفاعل وتوقيفه بالتنسيق مع القضاء المختص

بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة والإجراءات الميدانية، توصلت شعبة المعلومات الى تحديد هويته ومكان تواجده، حيث جرى توقيفه، ويدعى:

– ع. ق. (مواليد عام 1994، لبناني)

كما ضبط بحوزته سلاح حربي ومواد مخدرة ومبالغ مالية.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه. التحقيق جار بإشراف القضاء المختص".

من جهته، أثنى وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، على منصة "أكس"، على الجهد الذي بذله ضباط وعناصر قوى الأمن الداخلي والسرعة القصوى في عملية توقيف منفذ عمليات السطو على الصيدليات والمحال التجارية.