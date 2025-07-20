في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على جميع الأراضي اللبنانية، ولا سيّما تلك المُتعلّقة بعمليّات السّرقة والنّشل والسّلب.

بتاريخ 13-07-2025، اشتبهت دوريّة من مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حوالى السّاعة ٢٣:٤٥ بشخص، وهو يحاول سرقة درّاجة آلية نوع “سوزوكي ادريس ١٢٥” مركونة في محلّة الحمراء، حيث تمّ توقيفه بالجرم المشهود، ويدعى ن. ز. (مواليد عام ١٩٨٥، لبناني) مطلوب بموجب 3 مذكّرات عدلية بجرم تجارة مخدّرات، وتتضمّن غرامة مالية قدرها 100 مليون ليرة لبنانية، وحكمًا بالسجن المؤبّد.

وبتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته عدد من المفاتيح التي يستخدمها في عمليات السرقة.

وأعيدت الدرّاجة إلى مالكها، وأودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.