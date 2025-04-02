صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت، حول تردّد أحد المطلوبين الخطرين الى محلة المنارة – الكورنيش البحري.

بنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت إحدى دوريات هذه المفرزة من توقيفه في المحلة المذكورة، ويدعى ح. ي. (مواليد عام 1978، فلسطيني)،وهو مطلوب بموجب /8/ احكام ومذكرات قضائية بجرائم قتل، وتأليف عصابة سرقة، وسلب، ومخدّرات.

أودع الموقوف القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملاً بإشارة القضاء المختص".