توقيف مطلوبَين بجرائم سرقة ومخدرات وإطلاق نار

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
أوفقت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية المواطن (ا.ح.) لارتكابه جرائم مختلفة: تأليف عصابة سرقة، السلب بقوة السلاح، تعاطي المخدرات، التعدي على مواطنين، إطلاق النار.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة عند مدخل مخيم شاتيلا المواطن (م.ح.) لارتكابه جرائم مختلفة: سرقة منازل، تعاطي المخدرات وترويجها، افتعال إشكالات، إطلاق النار.
بوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

