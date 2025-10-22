صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء جبل لبنان حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة الليلكي، وذلك على متن دراجة آلية نوع “GR”.

بتاريخ 20-10-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، أطبقت عليه دورية من المفرزة وأوقفته في المحلة المذكورة، ويدعى:

ف. ب. (مواليد عام 2005، لبناني)

بتفتيشه، ضبط بحوزته:

/7/ طبات بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين.

/57/ طبّة بلاستيكية بداخلها مادة باز الكوكايين.

كمية من حشيشة الكيف.

هاتفَان خلويَّان، ومبلغ مالي.

تمّ تسليم الموقوف مع المضبوطات إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.