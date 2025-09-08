المركزية- صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بعد عمليات رصد ومتابعة، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة القصر - الهرمل المواطن (ح.ز.)، المطلوب لترؤسه عصابات خطف أشخاص مقابل فدية مالية، ولإقدامه على الاتجار بالأسلحة الحربية والمخدرات وسرقة سيارات وتهريبها إلى داخل الأراضي السورية.

أثناء عملية التوقيف، تعرضت الدورية لإطلاق نار، فردّ العناصر بالمثل ما أدى إلى إصابة المطلوب، ونُقِل إلى أحد المستشفيات للمعالجة، وقد ضُبط في حوزته سلاح حربي وكمية من المخدرات، بالإضافة إلى أوراق ثبوتية مزورة.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص".