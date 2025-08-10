صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، بلاغًا جاء فيه: "بتاريخ 25-7-2025 وفي محلة النبطية، أقدمت عاملة منزلية على سرقة مبلغ مالي يُقدّر بنحو/36,650/ يورو من داخل خزنة منزل أحد المواطنين، وذلك أثناء قيامها بتنظيف المنزل، قبل أن تفرّ إلى جهة مجهولة".

وأضاف البلاغ، "على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، وبنتيجة التحريات المكثفة، توصلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويتها، وتُدعى: س. ب. (مواليد عام 2003، سيراليونية الجنسية).

وتابع، "في اليوم ذاته، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفها في محلة النبطية. وبتفتيشها، ضُبط بحوزتها مبلغ /12,870/ يورو".

واستكمل البلاغ، "بالتحقيق معها، اعترفت بتنفيذ عملية السرقة، بالإشتراك مع فتاة أخرى يُعمل على تحديد مكانها وتوقيفها".

وختم: "قد جرى تسليم المبلغ المضبوط إلى صاحبه، وأُجري المقتضى القانوني بحقّها، وأُودعت المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".