أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن مفرزة استقصاء بيروت أوقفت شخصَين ينقلان كمية من المواد المخدِّرة في طريق الجديدة.

وأشارت الى أنه، بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكنت دوريات من المفرزة من تحديد هوية المشتبه بهما، ويدعيان:

س. ح. (مواليد عام 1986، فلسطيني الجنسية)

ف. ف. (مواليد عام 1997، سورية الجنسية)

وأوضحت أنه بتاريخ 07-10-2025، تمكنت الدوريات من رصدهما في المحلة المذكورة، حيث وبكمين محكم جرى الإطباق عليهما وتوقيفهما على متن سيارة رباعية الدفع نوع "تويوتا FJ CRUISER" لون أبيض.

وبعد تفتيشهما والسيارة، ضُبط معهما:

13 كلغ من مادة السالفيا موضبة داخل 26 كيسًا شفافًا.

285 غ من مادة الباز موضوعة داخل علبة بلاستيكية

حبوب مخدّرة

مسدس حربي مع ممشط و12 طلقة صالحة للاستعمال.

أودعا القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.