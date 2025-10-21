بعد أقل من 24 ساعة على الجريمة المروّعة التي شهدتها بلدة عنجر وذهبت ضحيتها المسنّة سيراداي كاربيت دومانيان، أوقفت مخابرات المصنع السوري ن.ش. بجرم قتل الضحية واقتحام منزلها وشقيقها في البلدة، وقد باشرت الأجهزة الأمنية التحقيقات بإشراف القضاء المختص.

وأفادت المعلومات بأن التحريات التي أجرتها مخابرات البقاع كشفت عن تورّط شخصين آخرين في عملية الاقتحام والطعن، وهما سوريان كانا قد عملا سابقًا في تنظيف منزل المسنَّين وتركيب المدافئ الشتوية لهما. كما تبيّن من التحقيقات أن المسنَّين فقدا قبل نحو أسبوع مفتاح أحد الأبواب الخلفية للمنزل، واستُخدم هذا المفتاح للدخول إلى المنزل وتنفيذ الجريمة.