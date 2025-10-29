المركزية- أوقفت القوى الأمنية شابا من التابعية السورية في بلدة مشتى حسن في عكار، أعطى طفلا يبلغ من العمر 11 عاما حبوب كابتاغون، وقام الأخير بإدخال هذه الحبوب المخدرة إلى مدرسته حيث ضبطها أستاذ الصف وسلمها إلى مدير المدرسة الذي ابلغ أهل الطفل بالأمر.

وتقدم أهل الطفل بشكوى ضد السوري الذي تم توقيفه باشارة النائب العام الاستئنافي في الشمال القاضي هاني حلمي الحجار وبوشرت التحقيقات معه.

من جانبه، أصدر مدير مدرسة مشتى حسن الرسمية خالد خالد بيانا، أوضح فيه "إن المدرسة المعنية في الخبر الذي يتناول انتشار حبوب الكابتغون في المدرسة لا يخص مدرستنا مطلقا ، والتوقيف الذي حصل للمروجين إنما حصل في بلدة مشتى حسن لوجود مخفر الدرك فيها ".