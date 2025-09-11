صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة ،البلاغ التالي:

"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحد من عمليات سرقة الدراجات الآلية في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة دراجات آلية في مناطق جبل لبنان.

على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة فى الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت عناصر الشعبة الى تحديد هويته، وهو المدعو:د. ح. (مواليد عام 1998، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وإطلاق نار، وفي حقه /6/ مذكرات توقيف بجرائم قتل، وسرقة، ونشل، وإطلاق نار.

بتاريخ 28-08-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت احدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة الليلكي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه لجهة إقدامه برفقة شخص آخر على تنفيذ عشرات عمليات سرقة الدراجات الآليّة في العديد من مناطق الضاحية الجنوبية بين الليلكي وجسر الليلكي، والكفاءات والمريجة.

وأضاف انه كان يقوم ببيعها داخل مخيم شاتيلا لأحد تجار المخدرات، مقابل حصوله على كمية من المواد المخدرة لتعاطيها.

اجري المقتضى القانوني في حقه وأودع المرجع المعني بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل لا يزال جاريا لتوقيف شريكه".