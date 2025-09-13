صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي: “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة الدرّاجات الآلية وعمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول بسرقة درّاجات آلية في مناطق بيروت وجبل لبنان، وقد تداولت مواقع التواصل فيديو يوثّق قيامه بإحدى تلك العمليات في محلّة الروشة.

بنتيجة الاستقصاءات والتحرّيات المكثّفة، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّته وهو المدعو: ح. ي. (مواليد عام ١٩٩٤، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سلب، سلب بقوّة السلاح، خطف، وتهديد بالسلاح.