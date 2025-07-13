نفّذ الجيش اللبناني، اليوم، عملية دهم في بلدة بتبيات الواقعة في قضاء المتن الأعلى بعبدا – محافظة جبل لبنان، أسفرت عن توقيف مجموعة يُقدّر عدد أفرادها بنحو 10 أشخاص، وفق قناة «OTV».

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الموقوفين يحملون جنسيات لبنانية، وسورية، وأردنية.

وعلّق رئيس حزب «التوحيد العربي» وئام وهاب قائلا إن «حادثة بتبيات خطيرة جداً»، مضيفًا: «الشكر لأهالي بتبيات الذين كشفوا الخلية الخطيرة . الجميع مدعوون ليكونوا عوناً وعيناً للجيش والأجهزة الأمنية».

ولم يُصدر الجيش اللبناني أي بيان رسمي حتى لحظة إعداد هذا التقرير يوضح فيه طبيعة المداهمة أو خلفيات الموقوفين.

وفي ظل انتشار أخبار عن وجود طائرات مسيّرة درون وقناصات وقواذف آربي جي وأسلحة حربية مختلفة، أكّدت معلومات الـLBCI عدم وجود قناصات وطائرات مسيّرة في داخل المخزن.

وأفادت بأنّه حسب الكشف الميدانيّ الأوّل قبل التحقيقات لا شيء مرتبط بداعش وهناك ترقب للتحقيقات الرسمية.

تزامنا، انتشرت معلومات عن توقيف خلية لـ«داعش» في حمانا، وهو ما لم تؤكده مصادر أمنية ورسمية حتى الساعة.