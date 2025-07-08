صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي: دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقتَي رياق وبر الياس – زحلة، وأوقفت المواطنين (ن.ب.) و(م.ل.) و(ع.ل.) كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم أسلحة وذخائر حربية.

كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش عند حاجز المدفون – البترون 21 سوريًّا لدخولهم الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات - عاليه، السوري (خ.م.) كونه مطلوب توقيفه بجرائم مختلفة منها: المشاركة في عملية خطف، السلب والسرقة، تعاطي المخدرات وترويجها، إطلاق النار، الاتجار بالأسلحة الحربية، التجول داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. وضبطت في حوزته كمية من المخدرات ومسدسًا حربيًّا.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.