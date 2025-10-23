أشارت معلومات mtv الى أنّ التحقيق في ملف تزوير الكراسات و التلاعب بنظام "البانر" في نتائج الامتحانات في الفرع الأول في كلية الحقوق والعلوم السياسيّ في الجامعة اللبنانية قد وصل الى مرحلة مهمّة، حيث اوقف بالامس لدى امن الدولة بإشارة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، كلٌّ من مدير الفرع الاول المُقال مجتبى مرتضى وامين سر الفرع الموضوع بالتصرف طارق بكري، بالاضافة الى عددٍ من المستفيدين من عمليات التزوير.



ومن المتوقع ان يُستكمل التحقيق اليوم بالاستماع الى عدد من الاشخاص، لا سيما المسؤولين عن ادخال العلامات الى نظام "البانر" في الكلية في قسمَي الاجازة والماستر، والى عدد من المستفيدين من عمليات التلاعب من بينهم فادي أبو دية.