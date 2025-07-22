أغارت طائرات مسيّرة بصاروخين في اتجاه منطقة عين المزراب - تبنين جنوب لبنان.

https://twitter.com/i/status/1947688570719801848

وحلقت 3 مسيّرات بشكل دائري وعلى علو منخفض في أجواء بلدات في النبطية.

وتسللت قوة اسرائيلية بعد منتصف الليل، تؤازرها 3 آليات من بينها جرافة عسكرية، من الموقع المستحدث لاسرائيل في جبل الباط عند أطراف بلدة عيترون، حيث يقوم العدو بعملية تجريف على الطريق المؤدية من الزقاق إلى جبل الباط.

وبعد اقل من ساعة ونصف الساعة، تراجعت الآليات الاسرائيلية حتى مفرق العريض حيث استكملت الجرافة العسكرية عمليات التجريف عند مفترق العريض - الغابة - الباط.

وسجل حضور دورية لقوات "اليونيفيل" إلى منطقة الزقاق، وعندها أطفأت الآليات المعادية اضاءتها.

وسجّل قصف مدفعي اسرائيلي استهدف صباحاً جبل سدانة جنوب بلدة شبعا.

كما نفذت القوات الاسرائيلية تفجيرا في اطراف بلدة عيتا الشعب، لم تتضح طبيعته بعد.

هذا وحلق الطيران المسيّر الاسرائيلي على علو منخفض فوق عدلون والجوار.