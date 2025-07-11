أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن “طائرة تابعة لسلاح الجو، وبتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية وقيادة المنطقة الشمالية وجهاز الأمن العام (الشاباك)، أغارت على منطقة النميرية في لبنان وقضت على الإرهابي المدعو محمد شعيب، وهو عنصر إرهابي لبناني كان يعمل على الدفع بأنشطة إرهابية على الساحة الشمالية ضد مواطني دولة إسرائيل”.

وأضاف أدرعي عبر “أكس”: “لقد شكل شعيب عنصرًا مركزيًا في التخطيط لعمليات داخل إسرائيل، حيث عمل على تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل بهدف تنفيذ عمليات إرهابية، وكذلك لإنشاء بنى تحتية إرهابية في لبنان”.

وتابع: “كما شكل شعيب حلقة وصل مركزية في مسار تهريب الأسلحة من إيران إلى مناطق مختلفة في الساحة الشمالية وفي يهودا والسامرة وكان على اتصال بتجار أسلحة في سوريا ولبنان”.

كما قال: “المدعو قاسم صلاح الحسيني، الذي تم القضاء عليه الأسبوع الماضي كان يعمل تحت الوحدة 840 – وحدة العمليات الخاصة في فيلق القدس، أحد العناصر الذين ساهموا أيضًا في توجيه إرهابيين لتنفيذ عمليات إرهابية ضد قواتنا في مختلف الجبهات وضد مواطني دولة إسرائيل”.

وأردف: “تعد عملية القضاء على شعيب ضربة لقدرات التنظيمات الإرهابية المختلفة في التزود بالأسلحة في الساحة الشمالية وفي مناطق يهودا والسامرة”.

وختم أدرعي قائلًا: “سيواصل جيش الدفاع العمل لإحباط أي تهديد يمس بأمن مواطني دولة إسرائيل”.

ويذكر ان غارة من مسيرة استهدفت اليوم سيارة على طريق النميرية - الشرقية عند مفترق الكوتاج، باربعة صواريخ.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن "أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في النميرية قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيد وإصابة خمسة أشخاص بجروح.

وعصر اليوم، افيد عن غارة على طير هرما عند أطراف بلدة ياطر استهدفت دراجة نارية. وعلى الأثر، أصيب سائقها بجروح، ونقل إلى مستشفى تبنين للمعالجة.

وخرقت دورية اسرائيلية خط الانسحاب في خراج بلدة كفرشوبا – منطقة المجيدية وتوغلت لمسافة 400 متر حيث أطلقت النار باتجاه رعاة الماشية دون وقوع إصابات.

كما تجاوزت قوة إسرائيلية الحدود اللبنانية، متوغّلة لمسافة تزيد عن 800 متر في أطراف بلدة بليدا الواقعة جنوبي قضاء مرجعيون.

وخلال التوغل، أقدم عناصر من الجيش الإسرائيلي على نسف غرفة مدنية في منطقة "غاصونة" شرقي البلدة، كما ألقوا قنابل حارقة على الموقع نفسه، الخميس.

وتُعدّ "غاصونة" منطقة زراعية تحوي مزارع لتربية الدجاج، سبق أن تعرّضت لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية في مناسبات سابقة.

وقُتل شخص وأُصيب اثنان آخران، الخميس، جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت دراجة نارية في بلدة المنصوري، جنوب لبنان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية.

ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بوساطة أميركية، تواصل إسرائيل تنفيذ غارات جوية في الجنوب اللبناني وشرقه، مستهدفة مواقع تقول إنها تابعة لحزب الله.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد زعمت الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي نفذ “عمليات خاصة” داخل الأراضي اللبنانية، دمر خلالها بنى تحتية ومخازن أسلحة لحزب الله في منطقتي اللبونة وجبل بلاط.

وأفاد المتحدث باسم قوات حفظ السلام الدولية في جنوب لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتي، أن مجموعة من المدنيين اعترضت صباح الخميس طريق دورية أممية في منطقة وادي جيلو، أثناء تنفيذها مهمة مخططة سلفاً بالتنسيق مع الجيش اللبناني، ضمن إطار القرار الأممي 1701.