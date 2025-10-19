ألقت مسيرة اسرائيلية، بعد ظهر اليوم، قنبلة صوتية على حي المسلخ في مدينة الخيام.

كما توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية، نحو محلة بركة المحافر في بلدة عيترون، وعمدت الى وضع 4 بلوكات من الباطون، مع لافتة كُتب عليها "ممنوع العبور خطر الموت"، بهدف إبعاد المزارعين ومنعهم من الوصول الى اراضيهم.

هذا وعاش سكان سنتر بيدر في بلدة جويا – جنوب لبنان، حالة من الهلع عقب تلقيهم رسالة تطالبهم بإخلاء منازلهم فورًا، حيث تم إخلاء المبنى احترازيًا، بينما تعمل الأجهزة المعنية والمختصة على التحقق من مصدر الرسالة وصحتها.

ويُسجّل تحليق كثيف ومركّز للطيران المسير الاسرائيلي في اجواء بلدات النبطية وسط تحليق لمسيرة فوق الزهراني على علوّ منخفض.