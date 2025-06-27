تستمر القوات الإسرائيلية في توسيع توغلها داخل محافظة القنيطرة السورية، وسط حالة من القلق والترقب بين الأهالي في المناطق الحدودية مع الجولان السوري.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوغل قوة إسرائيلية مؤلفة من ناقلتي جند وعدد من العناصر، على أطراف قرية بئر العجم في ريف القنيطرة الأوسط، وتحديدا قرب برج المراقبة الحراجي، كما جرى استقدام آليتين للحفر.

ووفق المرصد، يأتي هذا التوغل الجديد في سياق سلسلة تحركات عسكرية إسرائيلية على الأرض السورية، حيث تم توثيق 32 عملية توغل مماثلة منذ بداية الشهر الحالي، ما يمثل خرقا مستمرا للسيادة السورية.