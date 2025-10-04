اعتقلت قوات إسرائيلية ثلاثة شبان خلال عملية مداهمة ليلية خاطفة نفذتها فجر السبت داخل قرية جملة الواقعة في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي.

ووفقاً لمصادر خاصة في المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى القرية وانتشرت داخلها قبل أن تعتقل الشبان الثلاثة، وتضع حاجزا موقتا عند مدخل القرية، وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع في أجواء المنطقة.

وأضافت المصادر أن القوة بقيت داخل القرية نحو ساعة كاملة، حيث شوهدت ست آليات عسكرية إسرائيلية قبل أن تنسحب باتجاه الجولان المحتلة.



يُشار إلى أن القوات الإسرائيلية كانت قد نفذت، قبل يوم واحد فقط، عملية مداهمة وتفتيش في قريتي عين زيوان وعين العبد بريف القنيطرة المحاذي للجولان المحتل، حيث توغلت عدة آليات عسكرية لمسافة محدودة داخل الأراضي السورية، وسط استنفار أمني في المنطقة.