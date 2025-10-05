شهدت منطقة تلة المنكوبين (أطراف مخيم البداوي) شمال طرابلس، مساء اليوم، مداهمة أمنية، نفّذتها دورية من مخابرات الجيش اللبناني، بحثاً عن أحد المطلوبين من التابعية الفلسطينية ويدعى إبراهيم شَعبي.

وخلال تنفيذ العملية، أقدم المطلوب على رمي قنبلة يدوية باتجاه دورية المخابرات دون تسجيل إصابات بالدورية، فيما أقدم شخص ثانٍ من آل ق. على التهجم على دورية أدت إلى إصابته واعتقاله.

عقب الحادث، انتشرت وحدات الجيش بشكل كثيف، وأغلقت الطرق الممتدة من تلّة المنكوبين حتى مدخل مخيم البداوي، حرصاً على سلامة المدنيين وضبط الوضع الأمني.

وأفادت المعلومات بأنّ الجيش اللبناني طلب من لجنة أمن مخيم البداوي التعاون لتسليم المطلوب إبراهيم شَعبي إلى الجهات المختصّة.

وتستمرّ التحقيقات والمتابعة الميدانية بإشراف الأجهزة الأمنية المختصّة.