شهدت منطقة المشرفة الحدودية بين لبنان وسوريا، توتراً أمنياً اليوم الأحد، إثر اندلاع إشكال مسلح بين المواطن ع.غ. الحاج حسن وعناصر تابعة لإحدى الفرق العسكرية السورية العاملة على ضبط الحدود، تطوّر إلى تبادل كثيف لإطلاق النار بين الطرفين، ما أدى إلى إصابة ع.غ. الحاج حسن.

وبحسب معلومات “النهار”، فإن الخلاف بدأ على خلفية إجراءات متعلّقة بالمعابر الحدودية غير الشرعية، ما أدى إلى تطوّر الإشكال بسرعة إلى اشتباك مسلح استخدمت فيه أسلحة رشاشة.

وقد حضرت وحدات من الجيش اللبناني ومديرية المخابرات إلى المكان، وعملت على تطويق المنطقة وتسيير دوريات لضبط الوضع ومنع امتداد الاشتباكات.