استهدفت غارة من مسيّرة إسرائيلية، منطقة الجبل الأحمر في بلدة حاروف، صباح اليوم.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان، أعلن "إصابة طفل بجروح طفيفة خلال تنفيذ الجيش الإسرائيلي غارة بمسيّرة على الطريق المؤدية إلى منطقة الجبل الأحمر في قضاء النبطية".

كما نفذ الجيش الاسرائيلي عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في اتجاه أحياء بلدة العديسة في قضاء مرجعيون.

وأفيد باحتراق دراجة نارية عند مفرق بلدة البيسارية، ولا صحة لما أشيع عن استهداف.

وأشارت المعلومات أيضًا الى إصابة مواطن جراء استهدافه بقنبلة صوتية من محلقة إسرائيلية في بلدة كفركلا.

وأقدم الجيش الإسرائيلي على القيام بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع الراهب في إتجاه المنطقة الحرجية على اطراف بلدة عيتا الشعب ((خلة وردة )، في قضاء بنت جبيل.

ومساء ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة على معمل للحجارة في بلدة كفركلا في الجنوب.