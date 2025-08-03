صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، البلاغ الآتي:

"إلحاقًا لبلاغنا السابق المتعلق بأعمال تأهيل وتعبيد الطريق عند دوّار الكولا، تعلن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنّه قد تم تعديل موعد انتهاء هذه الأعمال، بحيث:

تنتهي تدابير السير المتّخذة في المحلة المذكورة عند الساعة 18:00 من يوم الإثنين الواقع فيه 04-08-2025، بدلًا من الساعة 05:00 صباحًا من التاريخ ذاته كما كان معلنًا سابقًا.

يُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام".