المركزية- برعاية رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، تم افتتاح فعاليات الدورة ٥١ لمؤتمر العمل العربي في القاهرة، ومثل الجمهورية اللبنانية وفد ثلاثي برئاسة وزير العمل محمد حيدر وعضوية وفد من فريق أصحاب العمل برئاسة امين عام العلاقات الخارجية في جمعية الصناعيين اللبنانيين المهندس منير البساط، ووفد العمال برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، وتم خلال حفل الافتتاح تكريم كوكبة من رواد العمل العربي من عدة دول عربية، منها لبنان حيث تم تقديم درع التكريم للبساط عن جمعية الصناعيين، ولحسن فقيه نائب رئيس الاتحاد العمالي العام.

كما تم انتخاب مدير عام جمعية الصناعيين اللبنانيين طلال حجازي عضو هيئة الرقابة المالية والإدارية للمرة الثانية، كممثل عن أصحاب الأعمال في منظمة العمل العربية.