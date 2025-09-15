Sep 15, 2025 8:54 PMClock
عدل وأمن
تفجير قذيفة قديمة في الضنية

يقوم الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، بتفجير قذيفة قديمة العهد عُثر عليها عند مدخل بلدة سير الضنية.

