المركزية- استهدفت مسيّرة اسرائيلية صباحا ، سيارة بالقرب من مسجد محلة زاروت، بين بلدتي الجية وبرجا في اقليم الخروب.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن الجيش شن غارة استهدفت سيارة في منطقة جبل لبنان على بعد 60 كيلومترا من الحدود.

وحلق الطيران المسير فوق بلدتي الخرطوم والغسانية، على علو مخفوض.

الى ذلك، توغلت قوة اسرائيلية بعد منتصف الليل إلى منطقة الخانوق في أطراف بلدة عيترون وعمدت إلى تفخيخ وتفجير غرفة متبقية من منزل دُمّر في الحرب الأخيرة. وترك جنود اسرائيليون منشورات تحريضية في المكان جاء فيها "هذا المكان استخدمه حزب الله لانشطة ارهابية عرّضتكم للخطر...لا تسمحوا لهم بالعودة الى هذا المكان".