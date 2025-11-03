طالب رئيس مجلس ادارة مصرف الاسكان انطوان حبيب في حديث الى برنامج "نقطة عالسطر" عبر صوت لبنان و شاشةVdl24 المسؤولين المحليين بانشاء وزارة "خاصة بالاسكان" وتسليم زمام امورها لشخصية مشهود لها بالنزاهة والكفاءة ونظافة الكف، مشيرًا إلى أن "ادارة مصرف الاسكان نالت ثقة ما يقارب الـ21 دولة عربية ودعمنا الصندوق العربي بحوالي الـ50 مليون $".

وقال: "لا بد من ارساء اسس التكامل والتنسيق والتعاون المتبادل ما بين القيمين على مصرف الاسكان والمؤسسة العامة للاسكان وجهاز الاسكان العسكري ووزارة الاسكان التي نأمل بانشاءها في القريب العاجل".

ولفت حبيب إلى أنّه " يسجل راهنا تفاوتا واضح المعالم بين الاعداد المتزايدة لطلبات الحصول على قرض مالي للاسكان والعروض المتوافرة ذات الصلة وقد خصصنا ما يعرف بـ"وحدة خدمة الزبائن" لتقديم الشكاوى او للاستفسار".

وقال: "لقد انجزنا ما يقارب الـ514 طلب قرض اسكاني لذوي الدخل المحدود والمتوسط (ويبلغ القرض حوالي الـ100الف $)ويمكن تفنيدها على النحو الاتي: "560 طلب شراء و36 للترميم و13 للبناء" كما خصصنا قروضا بالليرة اللبنانية بمبلغ ملياري ل.ل تقسط على 10 اعوام وبفائدة 7%".

أضاف حبيب: "نحن مستعدون لزيارة البلدان كافة الراغبة في تقديم العون والمساعدة المالية لمصرف الاسكان وقد اكدنا عدم قدرتنا على تأمين القروض السكنية على امتداد الاراضي اللبنانية كاملة ونشدد على ضرورة انشاء "وزارة الاسكان" وامكان العمل بـ"مبدأ الايجار التملكي".