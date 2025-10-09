كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية صباح الخميس 9 تشرين الأول 2025 عن تفاصيل جديدة من كواليس المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس، والتي جرت بوساطة قطرية ومصرية. ونشرت الصحيفة صوراً ووثائق هي الأولى من نوعها تُظهر جانباً من اللقاءات المغلقة، بينها صورة لقائد الجهد الاستخباري في ملف الأسرى والمفقودين، نيتسان ألون، وهو يصافح رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني، وذلك بعد شهر واحد فقط من الغارة الإسرائيلية على الدوحة.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الليلة الماضية رسمياً أن إسرائيل وحماس وقعتا المرحلة الأولى من خطته للسلام، مشيراً إلى أن "كل المحتجزين سيُفرج عنهم قريباً جداً، وأن إسرائيل ستسحب قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولية نحو سلام قوي ومستدام".

في هذا السياق، نقلت قنوات عربية أن خليل الحية، رئيس وفد المفاوضات في حماس، عقد اجتماعاً مع رئيس جهاز المخابرات المصري حسن رشاد لإجراء "اللمسات الأخيرة" على بنود الاتفاق. بينما ذكرت قناة "الحدث" السعودية أن الطرفين وقعا بالفعل اتفاق وقف إطلاق النار، على أن يدخل حيّز التنفيذ عند الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة.

المتحدث باسم الحكومة القطرية، الدكتور مجد الأنصاري، أكد في بيان رسمي: "تعلن الوساطات أن الاتفاق تم على البنود وآليات التنفيذ للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي سيؤدي إلى إنهاء الحرب، إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين والفلسطينيين، وفتح المجال أمام دخول المساعدات الإنسانية".

وبحسب ما نقلته معاريف عن مصدر مطّلع على سير المفاوضات، فقد وضعت الدول الوسيطة – قطر ومصر والولايات المتحدة وتركيا – أمام حماس "التحذير القاطع" وجاء فيه: "خذوا هذه الصفقة، فهي الأفضل المتاحة". كما تم توقيع اتفاق ضمان مشترك من الأطراف الأربع على التزامها بتنفيذ بنود الاتفاق والإشراف عليه.

وبينما يشهد الملف زخماً دولياً غير مسبوق، يرى مراقبون أن هذه المرحلة تمثل بداية حاسمة لاختبار مدى صمود الاتفاق في وجه التعقيدات الميدانية والسياسية التي ما زالت قائمة على الأرض.