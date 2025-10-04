أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ إسرائيل تستعدّ لتنفيذ "المرحلة الأولى" من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، إن إسرائيل ستعمل "بالتعاون الكامل" مع ترامب لإنهاء الحرب وفقا لمبادئها.

وأمر ترامب إسرائيل بالتوقف الفوري عن قصف قطاع غزة بعدما قالت حركة "حماس" إنّها قبلت بعض عناصر خطته لإنهاء الحرب المستمرّة منذ عامين وإعادة جميع الرهائن.

المرحلة الأولى من خطة ترامب:

- وقف فوري لإطلاق النار (تعليق الأعمال القتالية) إذا وافق الطرفان على الخطة.

- الإفراج عن جميع الرهائن الأحياء والأموات خلال 72 ساعة من قبول إسرائيل بالخطة علنيًا.

- توقيف العمليات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي، وتجمد خطوط القتال خلال فترة تبادل الرهائن.

- انسحاب جزئي تدريجي للقوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها.

- إسرائيل تفرج عن أسرى فلسطينيين وتبادل الأحياء والأموات، وفق ما ورد في الخطة.

- تسليم مهام الإدارة المدنية لغزة إلى حكومة انتقالية تكنوقراطية فلسطينية تحت إشراف دولي، مع إشراف "مجلس سلام" دولي برئاسة ترامب، لتشغيل شؤون الحياة اليومية في القطاع خلال هذه المرحلة.

- بدء ضخ المساعدات الإنسانية وإعادة الخدمات الأساسية (الكهرباء، المياه، إزالة الأنقاض، البنى التحتية) دون تدخل من إسرائيل أو حماس في التوزيع، وتسهيل دخول المساعدات عبر معابر مثل رفح وفق آليات حيادية.