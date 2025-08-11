وسط أنباء انتشرت خلال الساعات الماضية عن تعزيز القوات الروسية حضورها في مطار القامشلي شمال شرقي سوريا، أوضحت مصادر عسكرية محلية أن الروس أجروا تغييرات في هيكلية قواتهم.

وأشارت المصادر للعربية.نت/الحدث.نت إلى حصول تغييرات روتينية في هيكيلية القوات الروسية في مدينة القامشلي.

"لا تعزيز لعدد القوات"

كما أوضحت أن التغييرات التي تحصل كل نحو سنة أو سنتين شملت تعيين قادة جدد دون تعزيز عدد أو حجم القوات الروسية وآلياتها في المدينة.

وقبل نحو أسبوع سيرت القوات الروسية دورية في ريف مدينة القامشلي الشرقي للمرة الأولى منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد رفقة سيارة لقوات سوريا الديمقراطية.

وفي 31 يوليو /تموز الماضي، أكد سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، أن الاتصالات بين موسكو ودمشق، مستمرة بشأن القواعد العسكرية الروسية".

اتصالات حول القواعد الروسية

كما قال حينها في تصريح صحفي "هناك اتصالات حول القواعد الروسية في سوريا، من بين أمور أخرى، لضمان سلامة مواطنينا". وأضاف أن "القواعد الروسية كانت وما تزال عاملًا من عوامل الاستقرار في المنطقة"

إلى ذلك، اعتبر أن تلك القواعد "يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز فعالية المساعدات الإنسانية المقدمة للسكان".

يذكر أنه إلى جانب القامشلي، تتواجد القوات الروسية في قاعدة حميميم الجوية، جنوب شرق مدينة اللاذقية، فضلا عن قاعدة طرطوس البحرية، الواقعة على الحافة الشمالية لميناء طرطوس.

المصدر: العربية