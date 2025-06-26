علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقال في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الخميس: "مع كل الاحترام لترامب، لكن لا ينبغي له التدخل في عملية قانونية في دولة مستقلة".
واعتبر لابيد أن "ترامب يقدّم هذا التعويض إلى نتنياهو، في إطار محاولات الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة".
ودعا الرئيس الأميركي الأربعاء، إسرائيل إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.
وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إنه "مصدوم" لسماع أن إسرائيل "تواصل حملة المطاردة السخيفة ضد رئيس وزرائها العظيم في زمن الحرب"، بحسب تعبيره.
وترامب الذي يعتبر نفسه ضحية "حملة اضطهاد" بعدما واجه مجموعة من التهم والإدانات الجنائية التي يؤكد أن دافعها سياسي قال في منشوره "لقد علمتُ للتوّ باستدعاء بيبي إلى المحكمة يوم الإثنين".
وأضاف: "لقد مررنا لتوّنا، أنا وبيبي، بالجحيم، عبر قتال عدوّ لدود لإسرائيل منذ زمن بعيد هو إيران، وما كان لبيبي أن يكون أفضل أو أكثر حدّة أو قوة في حبّه للأرض المقدّسة المذهلة".
وفي منشوره ذكّر ترامب بالدعم العسكري الذي قدّمته بلاده للدولة العبرية في مواجهة إيران، وقال إنّ "الولايات المتحدة هي التي أنقذت إسرائيل، والآن ستكون الولايات المتحدة هي التي تنقذ بيبي نتنياهو".