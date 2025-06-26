علّق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد على دعوة الرئيس ‏الأميركي دونالد ترامب إلى إلغاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين ‏نتنياهو.‏

وقال في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الخميس: ‏‏"مع كل الاحترام لترامب، لكن لا ينبغي له التدخل في عملية قانونية في ‏دولة مستقلة".‏



واعتبر لابيد أن "ترامب يقدّم هذا التعويض إلى نتنياهو، في إطار ‏محاولات الإدارة الأميركية لإنهاء الحرب في غزة".‏

ودعا الرئيس الأميركي الأربعاء، إسرائيل إلى إلغاء محاكمة رئيس ‏الوزراء بنيامين نتنياهو بتهم الفساد.‏



وقال في منشور على منصته "تروث سوشيال"، إنه "مصدوم" لسماع أن ‏إسرائيل "تواصل حملة المطاردة السخيفة ضد رئيس وزرائها العظيم في ‏زمن الحرب"، بحسب تعبيره.‏



وترامب الذي يعتبر نفسه ضحية "حملة اضطهاد" بعدما واجه مجموعة ‏من التهم والإدانات الجنائية التي يؤكد أن دافعها سياسي قال في منشوره ‏‏"لقد علمتُ للتوّ باستدعاء بيبي إلى المحكمة يوم الإثنين".‏



وأضاف: "لقد مررنا لتوّنا، أنا وبيبي، بالجحيم، عبر قتال عدوّ لدود ‏لإسرائيل منذ زمن بعيد هو إيران، وما كان لبيبي أن يكون أفضل أو ‏أكثر حدّة أو قوة في حبّه للأرض المقدّسة المذهلة".‏



وفي منشوره ذكّر ترامب بالدعم العسكري الذي قدّمته بلاده للدولة ‏العبرية في مواجهة إيران، وقال إنّ "الولايات المتحدة هي التي أنقذت ‏إسرائيل، والآن ستكون الولايات المتحدة هي التي تنقذ بيبي نتنياهو". ‏