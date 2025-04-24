زار وفد نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغِّلة لِلقطاع الخليوي في لبنان برئاسة النقيب مارك عون، رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في مكتبه، وجرى البحث في موضوع تعويضات الضمان.

وبحسب بيان، فقد أكد الاسمر "وقوف الإتحاد العمالي العام مع الموظفين في مطلبهم في نيل تعويضاتهم المستحقة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، ضمن مبدأ تنفيذ القوانين المرعية الاجراء وبعيدا من التدخلات التي تجري"، وشدد على "ضرورة التعويض ورفع الغبن الذي لحق بالذين قبضوا تعويضاتهم بين العام 2019 حتى 2024، وذلك بالتنسيق مع جميع الكتل النيابية في اللجان المشتركة في مجلس النواب للوصول إلى هذا الهدف المرجو".

وأكد المجتمعون أن"عقد العمل الجماعي يبقى ساري المفعول بقوة القانون حتى لو تلكأ البعض عن توقيع تجديده"، واتفقوا على "عقد مؤتمر صحافي يوضح الأمور العالقة ويتم من خلاله شرح واقع حال الموظفين في شركتي الفا وتاتش وتصويب الأمور من ناحية المسؤوليات الملقاة على عاتق كل طرف يتعاطى شأن هاتين الشركتين".