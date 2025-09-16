المركزية- صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التالي:

"بتاريخ 11-9-2025 وفي محلة عرمون، ونتيجة لعمليات الرصد والتعقّب، تمكنت إحدى دوريات مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيف المدعو:

ه. أ. ح. (مواليد عام 2000، فلسطيني)

وذلك على متن سيارة من نوع “نيسان سيني” تحمل لوحات عمومية، تبيّن أنه كان قد أقدم على سلبها بالقوّة.

بتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:

كمية من مادة الماريجوانا

عُلب بلاستيكية فارغة تحتوي على آثار مواد مخدّرة

أداة تُستخدم لتعاطي المخدّرات

عدد من المحافظ التي تحتوي على أوراق ثبوتية

بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على عدة عمليات سلب في مناطق مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، بالإضافة إلى تعاطيه المواد المخدّرة.

لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بالمفرزة المذكورة على رقم الهاتف: 921115 – 05 أو 922173 – 05، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".