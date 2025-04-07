Apr 7, 2025 10:54 AMClock
اقتصاد
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تعديل قرار تنظيم قطع الاشجار واستثمار الاحراج والغابات

 أصدر وزير الزراعة نزار هاني قرارا رقمه 122/1 يتعلق بتعديل القرار الرقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 المتعلق بتنظيم قطع الاشجار واستثمار الاحراج والغابات، جاء فيه:

 المادة الاولى: تعدل المادة الاولى الفقرة "أ" البند الاول من القرار الرقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 بحيث يتوقف العمل برخص التشحيل في الاول من نيسان من العام 2025.

 المادة الثانية: تعدل المادة الاولى الفقرة "ب" البند الثاني من القرار الرقم 705/1 تاريخ 11/8/2012 بحيث يتوقف العمل برخص صنع الفحم في 31 ايار من العام 2025.

 المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

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