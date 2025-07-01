Jul 1, 2025 2:26 PMClock
اقتصاد
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تعديل في رحلات الـ"ميدل إيست"

المركزية- أعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جدول رحلاتها لأيام 2 و3 و4 تموز 2025 لاسباب تشغيلية،  حيث سيتم:

- الغاء الرحلة الصباحية من والى عمان ME310/ME311   المجدولة بتاريخ 2 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME312/313 من بعد ظهراليوم نفسه

- الغاء رحلة الظهيرة من والى بغداد ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 2 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة   ME322/323 من بعد ظهر اليوم نفسه

بالاضافة الى تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات أيام 2 و 3 و 4 تموز الى دبي واسطنبول واثينا ونيس كالتالي:

الأربعاء 2 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تأخير موعد الاقلاع

18:15

16:25

دبي

بيروت

ME 428

تأخير موعد الاقلاع

23:30

21:40

بيروت

دبي

ME 429

تأخير موعد الاقلاع

20:55

17:35

اسطنبول

بيروت

ME 267

تأخير موعد الاقلاع

23:50

20:30

بيروت

اسطنبول

ME 268

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

  • الخميس 3 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:30

08:25

اسطنبول

بيروت

ME 265

تبكير موعد الاقلاع

09:25

11:20

بيروت

اسطنبول

ME 266

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

  • الجمعة 4 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:40

09:10

اثينا

بيروت

ME 251

تبكير موعد الاقلاع

09:35

12:05

بيروت

اثينا

ME 252

تأخير موعد الاقلاع

16:00

15:00

نيس

بيروت

ME 223

تأخير موعد الاقلاع

20:00

19:00

بيروت

نيس

ME 224

تأخير موعد الاقلاع

21:30

16:05

اسطنبول

بيروت

ME 263

تأخير موعد الاقلاع

00:25 (+1)

18:55

بيروت

اسطنبول

ME 264

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة   -    (+1) اليوم التالي

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