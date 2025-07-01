المركزية- أعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جدول رحلاتها لأيام 2 و3 و4 تموز 2025 لاسباب تشغيلية، حيث سيتم:
- الغاء الرحلة الصباحية من والى عمان ME310/ME311 المجدولة بتاريخ 2 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME312/313 من بعد ظهراليوم نفسه
- الغاء رحلة الظهيرة من والى بغداد ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 2 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME322/323 من بعد ظهر اليوم نفسه
بالاضافة الى تعديل بعض مواعيد اقلاع رحلات أيام 2 و 3 و 4 تموز الى دبي واسطنبول واثينا ونيس كالتالي:
الأربعاء 2 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تأخير موعد الاقلاع
|
18:15
|
16:25
|
دبي
|
بيروت
|
ME 428
|
تأخير موعد الاقلاع
|
23:30
|
21:40
|
بيروت
|
دبي
|
ME 429
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:55
|
17:35
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 267
|
تأخير موعد الاقلاع
|
23:50
|
20:30
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 268
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- الخميس 3 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:30
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 265
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:25
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 266
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- الجمعة 4 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:40
|
09:10
|
اثينا
|
بيروت
|
ME 251
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:35
|
12:05
|
بيروت
|
اثينا
|
ME 252
|
تأخير موعد الاقلاع
|
16:00
|
15:00
|
نيس
|
بيروت
|
ME 223
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:00
|
19:00
|
بيروت
|
نيس
|
ME 224
|
تأخير موعد الاقلاع
|
21:30
|
16:05
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME 263
|
تأخير موعد الاقلاع
|
00:25 (+1)
|
18:55
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME 264
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة - (+1) اليوم التالي