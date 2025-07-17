Jul 17, 2025 2:32 PMClock
اقتصاد
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تعديل جدول مواعيد بعض رحلات الـ"ميدل إيست" لأسباب تشغيلية

المركزية- أعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" عن تعديل جدول مواعيد بعض رحلاتها لأسباب تشغيلية وفق التالي:

1- تعديل جدول مواعيد الرحلات الى كل من اسطنبول ولارنكا ليوم الجمعة 18 تموز 2025 لتصبح كالتالي:

 

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:25

08:25

اسطنبول

بيروت

ME265

تبكير موعد الاقلاع

09:20

11:20

بيروت

اسطنبول

ME266

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME271

تبكير موعد الاقلاع

07:25

09:55

بيروت

لارنكا

ME272

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

 

2- تعديل جدول مواعيد الرحلات الى كل من اسطنبول والقاهرة والدمام ليوم السبت 19 تموز2025 لتصبح كالتالي :

 

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:25

اسطنبول

بيروت

ME265

تبكير موعد الاقلاع

08:55

11:25

بيروت

اسطنبول

ME266

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME271

تبكير موعد الاقلاع

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME272

تبكير موعد الاقلاع

07:00

09:10

اثينا

بيروت

ME251

تبكير موعد الاقلاع

09:55

12:05

بيروت

اثينا

ME252

تأخير موعد  الاقلاع

12:15

07:45

القاهرة

بيروت

ME304

تأخير موعد  الاقلاع

14:35

10:05

بيروت

القاهرة

ME305

تأخير موعد  الاقلاع

17:45

15:00

نيس

بيروت

ME223

تأخير موعد  الاقلاع

21:45

19:00

بيروت

نيس

ME224

تأخير موعد  الاقلاع

21:00

17:35

الدمام

بيروت

ME442

تأخير موعد  الاقلاع

00:20 (+1)

20:55

بيروت

الدمام

ME443

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة     (+1) الاقلاع صباح اليوم التالي

3- أما بالنسبىة لمواعيد اقلاع الرحلات من والى اُثينا خلال الفترة الممتدة من  السبت 19 تموز2025 ولغاية السبت 07 أيلول 2025 فستصبح كالتالي:

 

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

07:00

09:10

اثينا

بيروت

ME251

تبكير موعد الاقلاع

09:55

12:05

بيروت

اثينا

ME252

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة    

 

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