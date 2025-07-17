المركزية- أعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية "ميدل إيست" عن تعديل جدول مواعيد بعض رحلاتها لأسباب تشغيلية وفق التالي:
1- تعديل جدول مواعيد الرحلات الى كل من اسطنبول ولارنكا ليوم الجمعة 18 تموز 2025 لتصبح كالتالي:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:25
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME265
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:20
|
11:20
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME266
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:25
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME272
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
2- تعديل جدول مواعيد الرحلات الى كل من اسطنبول والقاهرة والدمام ليوم السبت 19 تموز2025 لتصبح كالتالي :
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:25
|
اسطنبول
|
بيروت
|
ME265
|
تبكير موعد الاقلاع
|
08:55
|
11:25
|
بيروت
|
اسطنبول
|
ME266
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME272
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:00
|
09:10
|
اثينا
|
بيروت
|
ME251
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:55
|
12:05
|
بيروت
|
اثينا
|
ME252
|
تأخير موعد الاقلاع
|
12:15
|
07:45
|
القاهرة
|
بيروت
|
ME304
|
تأخير موعد الاقلاع
|
14:35
|
10:05
|
بيروت
|
القاهرة
|
ME305
|
تأخير موعد الاقلاع
|
17:45
|
15:00
|
نيس
|
بيروت
|
ME223
|
تأخير موعد الاقلاع
|
21:45
|
19:00
|
بيروت
|
نيس
|
ME224
|
تأخير موعد الاقلاع
|
21:00
|
17:35
|
الدمام
|
بيروت
|
ME442
|
تأخير موعد الاقلاع
|
00:20 (+1)
|
20:55
|
بيروت
|
الدمام
|
ME443
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع صباح اليوم التالي
3- أما بالنسبىة لمواعيد اقلاع الرحلات من والى اُثينا خلال الفترة الممتدة من السبت 19 تموز2025 ولغاية السبت 07 أيلول 2025 فستصبح كالتالي:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:00
|
09:10
|
اثينا
|
بيروت
|
ME251
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:55
|
12:05
|
بيروت
|
اثينا
|
ME252
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة