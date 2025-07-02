Jul 2, 2025 2:41 PMClock
اقتصاد
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تعديل جدول بعض رحلات الـ"ميدل إيست" في 5 و6 و7 تموز

المركزية- أعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جدول رحلاتها لأيام 5 و 6 و7 تموز 2025 لاسباب تشغيلية،  حيث سيتم:

- إلغاء الرحلة الصباحية من والى عمان ME310/ME311  المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلةME312/ME313  من بعد ظهر اليوم نفسه مع حق الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.

- إلغاء رحلة الظهيرة من والى بغداد ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME322/ME323  من بعد ظهر اليوم نفسه مع حق الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.

بالاضافة الى تعديل مواعيد اقلاع بعض رحلات أيام  5 و 6 و7 تموز الى نيس وجدة ولارنكا واثينا و روما كالتالي:

 

السبت 5 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تأخير موعد الاقلاع

18:00

15:00

نيس

بيروت

ME 223

تأخير موعد الاقلاع

22:00

19:00

بيروت

نيس

ME 224

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

  • الاحد 6 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:55

جدة

بيروت

ME 364

تبكير موعد الاقلاع

09:30

12:25

بيروت

جدة

ME 365

تأخير موعد الاقلاع

20:00

18:05

اثينا

بيروت

ME 253

تأخير موعد الاقلاع

22:55

21:00

بيروت

اثينا

ME 254

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة

 

  • الاثنين 7 تموز 2025:

الحالة

توقيت الاقلاع المعدل

توقيت الاقلاع السابق

الى

من

رقم الرحلة

تبكير موعد الاقلاع

06:00

08:25

لارنكا

بيروت

ME 271

تبكير موعد الاقلاع

07:30

09:55

بيروت

لارنكا

ME 272

تأخير موعد الاقلاع

18:15

11:45

روما

بيروت

ME 231

تأخير موعد الاقلاع

21:50

15:20

بيروت

روما

ME 232

الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة  

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