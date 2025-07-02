المركزية- أعلنت شركـة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية عن تعديل جدول رحلاتها لأيام 5 و 6 و7 تموز 2025 لاسباب تشغيلية، حيث سيتم:
- إلغاء الرحلة الصباحية من والى عمان ME310/ME311 المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلةME312/ME313 من بعد ظهر اليوم نفسه مع حق الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.
- إلغاء رحلة الظهيرة من والى بغداد ME320/ME321 المجدولة بتاريخ 5 تموز وتحويل ركابها الى الرحلة ME322/ME323 من بعد ظهر اليوم نفسه مع حق الراكب بتعديل تاريخ السفر الى أي يوم آخر دون أية تكلفة إضافية.
بالاضافة الى تعديل مواعيد اقلاع بعض رحلات أيام 5 و 6 و7 تموز الى نيس وجدة ولارنكا واثينا و روما كالتالي:
السبت 5 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تأخير موعد الاقلاع
|
18:00
|
15:00
|
نيس
|
بيروت
|
ME 223
|
تأخير موعد الاقلاع
|
22:00
|
19:00
|
بيروت
|
نيس
|
ME 224
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- الاحد 6 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:55
|
جدة
|
بيروت
|
ME 364
|
تبكير موعد الاقلاع
|
09:30
|
12:25
|
بيروت
|
جدة
|
ME 365
|
تأخير موعد الاقلاع
|
20:00
|
18:05
|
اثينا
|
بيروت
|
ME 253
|
تأخير موعد الاقلاع
|
22:55
|
21:00
|
بيروت
|
اثينا
|
ME 254
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
- الاثنين 7 تموز 2025:
|
الحالة
|
توقيت الاقلاع المعدل
|
توقيت الاقلاع السابق
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
تبكير موعد الاقلاع
|
06:00
|
08:25
|
لارنكا
|
بيروت
|
ME 271
|
تبكير موعد الاقلاع
|
07:30
|
09:55
|
بيروت
|
لارنكا
|
ME 272
|
تأخير موعد الاقلاع
|
18:15
|
11:45
|
روما
|
بيروت
|
ME 231
|
تأخير موعد الاقلاع
|
21:50
|
15:20
|
بيروت
|
روما
|
ME 232
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة