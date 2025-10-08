المركزية - أعلنت أمانة السرّ العامّة في الرهبانيّة المارونيّة المريميّة في بيان ان "الجمعية العمومية في دائرة دعاوى القديسين في الفاتيكان، وافقت خلال الجلسة التي انعقدت بتاريخ 29 آذار 2025، على صحّة أعمال دعوى خادم الله الأب أنطونيوس طربيه.

إنّ هذه المرحلة المتقدّمة في مسار الدعوى، وما يليها من خلال تعيينِ مقرّرٍ مهمّتُه إنجاز الدراسة التاريخية واللاهوتية قبل إعلان "أبونا أنطون طربيه" مكرَّماً، تدعونا لرفع الشكر للربّ على نِعمِه الغزيرة، ولهيئة المحكمة، ولطالب الدعوى في روما البروفسور إيمانويلِه سْبيديكاتو، وللأب جوزيف زغيب وكيل عام الرهبانية المارونية المريمية لدى الكرسي الرسولي.

وتذكَركم الرهبانية بأهمية المواظبة على الصلاة من أجل الإسراع في إعلان قداسة خادم الله الأب أنطونيوس طربيه، والاتصال بأمانة السرّ العامّة في الرهبانية عبر بريدها الإلكتروني http://[email protected] أو عبر الهاتف على الأرقام التالية:

Tel: 09-219262, Cell. 03-633355, Cell. 03-363711

