بدت العودة المفاجئة للجيش الاسرائيلي الى استباق غاراته على الجنوب اللبناني بتوجيه إنذارات وتحديد المناطق المستهدفة بعد طول انقطاع عن توجيه الإنذارات جنوباً، بمثابة رسالة تصعيدية جديدة قبيل الاستعدادات التي يجريها "حزب الله" لإحياء الذكرى السنوية الاولى لاغتيال اسرائيل امينيه العامين الراحلين السيدين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين. علما ان هذا التطور يأتي وسط اضطراب سياسي يسود مجمل المشهد الداخلي حيال استحقاقات وملفات حيوية بدأت ترسم ظلالا من الغموض والقلق المتجددين حول المرحلة الطالعة. وتترقب الاوساط الرسمية المعنية ما ستحمله الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس لدى عودتها الى بيروت الاحد المقبل وسط معلومات تفيد بأن مهمتها محصورة بالجانب الحدودي واجتماع لجنة الاشراف على تنفيذ اتفاق وقف الاعمال العدائية بين لبنان واسرائيل "الميكانيزم" كما بمتابعة مراحل الخطة التي ينفذها الجيش اللبناني لاستكمال حصرية السلاح بيده في جنوب الليطاني .

واكتسب التصعيد الاسرائيلي دلالات خطيرة لجهة إعلان إسرائيل انها تستهدف مواقع لـ"حزب الله"، بما دفع رئيس الحكومة نواف سلام خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي استكمل فيها درس الموازنة، الى المسارعة للرد على التهديدات التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باستهداف بلدات ميس الجبل، كفرتبنيت، ودبّين، قائلا "يهمني ان أكرر إنّ الحكومة اللبنانية، المتمسكة بمسار وقف الأعمال العدائية، تؤكد أنّها منخرطة في اجتماعات الميكانيزم، لكن السؤال المشروع اليوم: أين هو التزام إسرائيل بهذه الآليات؟ وكيف يُعقل أن تستمر في ممارسة الترهيب والاعتداءات، فيما يُفترض بهذه الاجتماعات أن تضمن التطبيق الكامل للقرار 1701 ولوقف العمليات العدائية؟ عليه يدعو لبنان المجتمع الدولي، ولا سيّما الدول الراعية لاتفاق وقف العمليات العدائية إلى ممارسة أقصى الضغوط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها فوراً، والعودة إلى الآلية واتفاق وقف العمليات العدائية والتزاماته".

وعلى اثر توجيه الانذارات، شن الطيران الحربي الاسرائيلي سلسلة غارات متلاحقة طاولت ميس الجبل وطريق ميس الجبل محيبيب ودبين وكفرتبنيت وطير زبنا (الشهابية) وبرج قلاويه واشارت التقارير الى وقوع اصابات.

في المقابل وفي مؤشر الى اتجاه "حزب الله" نحو تحويل ذكرى اغتيال أمينيه العامين الى فرصة تفلت كبيرة من أي ضوابط سياسية وإطلاق العنان لتصعيد هجماته على الحكومة وخصومه السياسيين في الداخل، تناسى "الحزب" بيانه "المرن" قبل يوم حول اجتماع رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد مع مستشار رئيس الجمهورية العميد اندريه رحال، وانبرى عبر بيان للكتلة الى تصعيد حملاته ضد الحكومة. واعربت "الكتلة" في بيانها عن "استنكارها لاستمرار السلطة في انقيادها الطوعي خلف التعليمات والإملاءات الاميركية التي تستهدف انتزاع كل نقاط القوة لدى لبنان وتركه فريسة سهلة ولقمة سائغة أمام مخطّط أطماع واعتداءات المحتل الصهيوني".

وبدا التداخل واضحا في النزاع الداخلي المتصاعد بين ملفي السلاح والانتخابات النيابية مع معالم توزيع الادوار بين شريكي "الثنائي الشيعي". وعكس هذا التوزيع موقف للنائب علي حسن خليل رد فيه على رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع قائلا "سمعناه يناشد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للانكباب على متابعة مناقشة قانون الانتخابات" مشيراً إلى "ضرورة الانكباب الجدي على استكمال نقاش اقتراح القانون المطروح أمام اللجنة، والذي يرتكز على إنشاء مجلس للشيوخ ومجلس نواب خارج القيد الطائفي، تماشياً مع الدستور واتفاق الطائف" .

اضاف: واستطراداً بعد جلسة الحكومة بالأمس من الواضح انه أمامنا قانون نافذ وإذا لم نتوصل إلى اقرار قانون جديد، هذا القانون يجب ان يطبق كما هو".

وبدا لافتاً تصاعد النبرة في موقف لجعجع تضمن انتقاداً لترك الاعتداءات تتكرر على قوات اليونيفيل، معتبرا "أنّ تكرار الاعتداءات على قوات الأمم المتحدة يُظهر أنّ القوى الأمنية لا تتعامل بالجدية المطلوبة مع الوقائع على الأرض. وإلّا فبماذا يُفسَّر استمرار هذه الاعتداءات، لو كانت القوى الأمنية قد قامت بواجباتها وتحمّلت مسؤولياتها عبر توقيف كل من اعتدى على هذه القوات؟". ثم تساءل: "كيف لدول العالم قاطبة أن تتعامل مع الدولة اللبنانية بجدية، فيما ترى وتلمس بوضوح أنّه بعد تسعة أشهر على انطلاق العهد الجديد، وثمانية أشهر على انطلاق الحكومة، ما زالت السلطة في لبنان مترددة ومتلكئة؟ إن ما حصل في هذين الشهرين يطرح علامات استفهام كبرى حول مسار الدولة الجديدة: فمن التصريحات الواضحة والصريحة لمختلف مسؤولي حزب الله، والتي وبكل وقاحة تضع قرارات الحكومة اللبنانية في سلة المهملات، إلى إعلان الحزب جهارًا أنه يعيد بناء قوته العسكرية بالرغم من قرارات الحكومة، وصولًا إلى الاعتداء على الأملاك العامة وقوات حفظ السلام ذلك كله يستوجب من السلطة أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه الأكثرية الساحقة من اللبنانيين".



