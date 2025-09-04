المركزية- تستعد قارات أميركا وآسيا وأفريقيا على غرار أوروبا لخوض غمار التصفيات المؤهلة الى كأس العالم التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك العام المقبل.

وسيكون منتخب الأرجنتين أمام مباراتين، الأولى أمام فنزويلا فجر الجمعة في بيونس ايريس عاصمة الارجنتين، والثانية فجر الأربعاء في 10 أيلول امام الاكوادور في العاصمة كيتو، علماً أن الارجنتين هي بطلة النسخة الماضية من كأس العالم الذي أقيم في قطر عام 2022.

منتخب البرازيل بدوره يواجه فجر غد المنتخب التشيلي، على أن يواجه بعد ذلك منتخب بوليفيا في العاصمة البوليفية لاباز فجر الاربعاء 10 ايلول.

وبالإنتقال الى القارة السمراء، يواجه منتخب مصر نظيره الأثيوبي في القاهرة عند الساعة العاشرة من مساء غد، وبعدها يواجه منتخب بوركينا فاسو في واغادوغو الثلاثاء المقبل عند الساعة السابعة.

وختاماً مع القارة الآسيوية حيث يواجه منتخب لبنان لكرة القدم منتخب اندونيسيا يوم الاثنين المقبل في جاكارتا عند الساعة 4h30 بتوقيت بيروت، مع التذكير بأن منتخب لبنان كان فاز على منتخب قطر بهدف واحد في المواجهة السابقة في 24 من آب الفائت في إطار مباراة ودية.