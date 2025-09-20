المركزية- فجأة ومن دون مبرر او ما يستحق التصعيد، بعد النبرة الهادئة التي طبعت مجمل مواقفه من لبنان، رفع المبعوث الاميركي توم براك الى الحدود القصوى سقف تحذيراته للبنان مهددا بقطع رؤوس الافاعي( مسمياً ايران وحزب الله) ومنع تمويلها، ومؤكدا ان حزب الله يعيد بناء قوته. كلام برّاك الذي لطالما اتسم بالهدوء والكلام المُنمق والمدروس خلافاً لمورغان اورتاغوس التي سشاركت امس في اجتماع لجنة الميكانيزم في الناقورة قبل ان تتوجه الى نيويوك، خلّف قلقاً في الاوساط السياسية اللبنانية وحرّك الاتصالات تحسباً لاي تصعيد من جانب اسرائيل، لا سيما بعد مجزرة بنت جبيل وشهدائها الصغار. وقد اعلن رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو خلال رفعِ كأسٍ بمناسبة حلول رأسِ السنة العبرية "نحن في خِضَمِّ صراعٍ نَنتصِرُ فيه على أعدائنا ويجب أن نُدمّرَ المحور الإيرانيّ وهذا ما ينتظرنا في العامِ المقبل الذي قد يكون عامًا تاريخياً لأمنِ إسرائيل".

انتقاد الدولة: براك، انتقد في سلسلة مواقف اطلقها اليوم اداء الدولة اللبنانية في ما يخص عملية حصر السلاح. فاعتبر في حديث تلفزيوني ان "الوضع في لبنان صعب جداً ولدينا الآن مجموعة جيدة في السلطة، ولكن كل ما يفعله لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله هو الكلام ولم يحدث أي عمل فعلي". ولفت إلى أن "الجيش اللبناني منظّمة جيدة ولكنه ليس مجهزًا بشكل جيّد"، وتابع: "إسرائيل لديها 5 نقاط في جنوب لبنان ولن تنسحب منها و"حزب الله" يُعيد بناء قوته وعلى الحكومة أن تتحمّل المسؤولية" . واضاف: "حزب الله عدوّنا وإيران عدوّتنا ونحن بحاجة إلى قطع رؤوس هذه الأفاعي ومنع تمويلها". ولفت الى أنه "خلال هذه الفترة تدفق إلى حزب الله ما يصل إلى 60 مليون دولار شهرياً من مكان ما"، وقال " اللبنانيون يظنون أن حزب الله لا يعيد بناء قوته لكنه يعيدها". وأكد برّاك أن "لن نتدخل لمواجهة حزب الله سواء من خلال قواتنا أو من خلال القيادة المركزية الأميركية".

الحزب يهاجم الحكومة: في الداخل، ووسط ادانات عارمة لمجزرة اسرائيل في بنت جبيل امس، هاجم عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبراهيم الموسوي عبر حسابه على منصة "إكس"، الدولة اللبنانية التي وصفها بأنها "عاجزة عن حماية شعبها ولا سيما الأطفال". وقال الموسوي"دولة لا تستطيع حماية شعبها وبالأخص أطفالها، لا يُعوّل عليها. دولة تدّعي بدبلوماسيتها أنها قادرة على توفير الدفاع والحماية بالبكاء عند الأميركيين، لا يُعوَّل عليها". وأضاف أن "مجزرة بنت جبيل بالأمس دليل على العجز الكامل، وإدانة تامة للمجتمع الدولي والدول الضامنة، وللرهانات الخاسرة للسلطة".

اليونيفيل: في الاثناء، أكد رئيس بعثة اليونيفيل في لبنان اللواء ديوداتو أبانيارا أن الشراكة مع القوات المسلحة اللبنانية أساسية ويجري التنسيق معها في كل العمليات. وقال في حديث تلفزيوني "نلتمس السلام في الدوريات المشتركة لليونيفيل والجيش اللبناني على طول الخط الأزرق وفي الجنوب، والحوادث الأمنية تختبر يقظتنا وهدفنا خدمة السلام وحماية المدنيين". وكان اعترض حزب الله اليوم تحت غطاء "الاهالي" دورية لليونيفيل في منطقة الوعر في الجميجمة .

لبنان عاد: وعشية كلمة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون امام الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك والتي سيتطرق فيها الى المستجدات المحلية عسكريا واقتصاديا، عقد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعاً مع عدد من رجال الأعمال اللبنانيين في نيويورك، حيث تناول البحث مجموعة من الملفات الوطنية الحيوية. وتمحورت المداخلات حول المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، والأوضاع في الجنوب، ومشاريع البنية التحتية والطاقة، إضافةً إلى ملف التحوّل الرقمي والإنترنت وآلية اقتراع المغتربين في الانتخابات المقبلة. كما تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية ودور الجيش اللبناني في حماية الاستقرار الوطني، وملف إعادة الإعمار. وقد عرض الرئيس عون للواقع الراهن والتحديات التي يواجهها لبنان، فيما قدّم المشاركون أفكاراً واقتراحات عملية، وأبدوا استعدادهم لتسخير خبراتهم وعلاقاتهم الدولية لدعم لبنان والدفاع عن مصالحه على مختلف المستويات. وخلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، شدد الرئيس عون على ان عودة لبنان الى لعب دوره في المنطقة، تتطلب عودة الاستثمارات اليه، وهي تحتاج الى شروط اساسية اهمها الاستقرار والعمل على طمأنة المستثمرين من خلال خطوات عملية في الاصلاح المالي والاقتصادي والقضائي "وهو ما عملت وتعمل عليه الحكومة نظراً الى اهميته، بالتوازي مع خطوات اخرى تصب كلها في مصلحة لبنان واللبنانيين والمنتشرين من اصل لبناني في كل اصقاع الارض". واشاد الرئيس عون بما يقوم به المنتشرون اللبنانيون في الخارج دعماً لوطنهم، داعياً اياهم الى الاستثمار في لبنان بعد ان باتت الارضية جاهزة لهم لاتخاذ الخطوة المناسبة. واعرب اعضاء الوفد عن شكرهم للرئيس عون على اللقاء الذي خصهم به، واكدوا دعمهم للبنان وللرؤية التي يعمل من اجلها رئيس الجمهورية للنهوض بالبلد.

مشروع الموازنة: في غضون ذلك، اجتمع مجلس الوزراء بعد الظهر لمواصلة البحث في مشروع موازنة 2026. وافيد ان "لن تكون هناك ضرائب في ما خصّ تأمين إيرادات الموازنة إنما سنُحاول أن نحصل على الإيرادات بمنع التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي ومنع إنشاء شركات وهميّة وسنفرض تفعيل الجباية"، وقالت المعلومات ان "مشروع الموازنة يضم زيادة ضرائب على المواطنين في موضوع الـTVA والمعاملات الشخصية".

اتفاق مع العسكر: حياتيا، اجتمع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم في السراي مع وفد من رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية برئاسة العميد شامل روكز وفي حضور وزراء المالية ياسين جابر، الدفاع ميشال منسى والداخلية والبلديات العميد احمد الحجار. بعد اللقاء قال العميد روكز "عقدُ اليوم اجتماع ضم دولة رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الداخلية ووزير الدفاع، وتم خلاله الاتفاق على ست نقاط أساسية تتعلق بالشؤون المالية والرواتب: اولا: المنحة الإضافية: تم الاتفاق على صرف منحتيْن إضافيتيْن خلال هذا الشهر، وقد تعهد وزير المالية بذلك. ثانيا: التعويضات المدرسية تقرر مساواتها مع المدنيين وفق تعاونية موظفي الدولة، بنسبة مئة بالمئة كاملة. ثالثا: إنشاء لجنة للرواتب والأجور ستُشكّل لجنة بين المتقاعدين ووزارة المالية ووزارتي الدفاع والداخلية، ومهمتها دراسة الرواتب والأجور وفق وعد رئيس الحكومة. رابعا: إدخال العطاءات في صلب الراتب اي سيتم إدخال كافة العطاءات والمنح التي اتخذت سابقاً ضمن صلب الراتب، بحيث لا تُوزع بشكل منفصل، ولا سيما بالنسبة للمتقاعدين. خامساً: تصحيح التعويضات العائلية وتقرر رفع هذه التعويضات اي تعويضات الزوجة، والأولاد، وكذلك التعويضات الأخرى مثل الأوسمة وغيرها. كذلك وضع فقرة او اثنتين في فذلكة الموازنة تتحدث عن تصحيح الرواتب في كل القطاع العام من ضمنهم العسكريين والمتقاعدين منهم وهو امر مهم جدا في الموازنة التي سترفع لحفظ حقنا والوصول الى تحقيق الحقوق التي نريدها من خلال الموازنة وفذلكتها وهذا الامر ضمنه رئيس الحكومة ووزراء المالية والدفاع والداخلية وخاصة من خلال اللجنة التي تم تشكيلها للبحث في موضوع الرواتب في المرحلة المقبلة اي نسبة ٤٠/ و ٥٠/ لاستكمالها والحصول على مئة في المئة في الفترة المقبلة وهو ما سيبحث بين اللجنة التي ستضم المتقاعدين والعسكريين في الخدمة الفعلية وبين الوزراء، كما ان الموضوع سيطال القطاع العام باكمله، واتمنى من كل المتقاعدين المتواجدين في الشوارع ملاقاتنا امام مسجد محمد الامين". وكان المتقاعدون قطعوا الطرق في وسط العاصمة واكثر من منطقة اليوم، مطالبين بانصافهم ماليا.

قانون الانتخاب: على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى إجتماع في الاولى من بعد ظهر يوم الاربعاء الواقع فيه 24 ايلول 2025 . وبينما ترصد العيون ما سيفعله مجلس النواب "انتخابيا"، اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أنّ "التمثيل النيابي حق مقدس"، وقال اثر قداس في مزار سيّدة بشوات – بشوات، لمناسبة الذكرى السنوية لشهداء المقاومة اللبنانية "لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يُستبدل نائب دير الأحمر المسيحي بنائب من خارجها، فالهويّة ليست رقمًا بل جذور وكيان". وأضاف: "مسؤوليتنا اليوم وطنية شاملة، ودير الأحمر ستبقى، كما كانت دائمًا، حضنًا لجميع اللبنانيين عند الشدائد. ولهذا يجب أن نكون على قدر الثقة والأمانة".

من العدل الى الخارجية: قضائيا، وفي جديد تحقيقات ملف انفجار 4 آب، وقّع وزير العدل عادل نصار صباح اليوم ملف استرداد الموقوف الروسي في بلغاريا إيغور غريتشوشكين وأحاله الى وزارة الخارجية اللبنانية.